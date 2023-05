by JLab – O senador Randolfe Rodrigues enfatizou que o projeto da Petrobrás é explorar área que fica a quase 600 km da verdadeira foz do rio Amazonas e que não se trata de uma exploração imediata, mas de uma pesquisa preliminar que avalia o potencial petrolífero da região. Segundo a estatal, esse potencial é de 10,8 bilhões de barris, quase o equivalente às reservas atuais do país, que devem se esgotar em breve. Por isso, a Petrobrás vê nessa faixa litorânea que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte uma oportunidade para fazer a transição energética que o mundo exige. Randolfe destacou ainda o acordo de Paris, no qual, prevê que os países reduzam sua dependência dos combustíveis fósseis e busquem fontes mais limpas e renováveis, mas que essa mudança não se faz da noite para o dia. É preciso garantir a soberania energética do Brasil e sua inserção no cenário internacional. Não foi sem indignação que o senador falou a Rádio Bandeirantes ser essa uma decisão estratégica que cabe ao estado brasileiro e seus representantes eleitos. Não se trata de um assunto ecológico, mas de uma questão nacional.