MF Press Global – A medicina chinesa tem ganhado cada vez mais espaço no mundo ocidental como uma forma alternativa e complementar de tratar diversos problemas de saúde. Entre eles, o estresse e a ansiedade são dois dos principais motivos que levam as pessoas a buscar esses tratamentos. A fitoterapia, que utiliza plantas e ervas medicinais, é uma das formas mais populares da medicina chinesa para aliviar esses sintomas.

Segundo a especialista em medicina chinesa, Patrícia Liu, a fitoterapia é uma ótima opção para quem busca aliviar o estresse e a ansiedade de forma natural e sem efeitos colaterais. “A medicina chinesa tem mais de 3 mil anos de história e é baseada na observação e na compreensão do corpo humano. A fitoterapia utiliza plantas e ervas que são selecionadas de acordo com as necessidades de cada paciente”, afirma.

De acordo com Patrícia, as plantas e ervas utilizadas na fitoterapia chinesa têm propriedades que ajudam a tratar o corpo e a mente, aliviando o estresse e a ansiedade. “Algumas plantas têm efeito sedativo, como a valeriana, que ajuda a relaxar os músculos e a aliviar a ansiedade. Outras têm propriedades que ajudam a regular o sistema nervoso, como a erva-cidreira e a camomila. A camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e pode ajudar a relaxar, reduzindo o estresse e a ansiedade”, explica.

A especialista ensina um chá que pode ser preparado em casa para ajudar a acalmar e aliviar os sintomas de ansiedade e nervosismo. “Para essa receita você vai precisar de: 1 saquinho de chá de camomila, 1 colher de chá de mel e o suco de meio limão. Coloque o saquinho de chá em uma xícara, depois adicione água quente e deixe em infusão por 5-10 minutos, e misture com o mel e o limão. O chá pode ser consumido quente ou morno e é uma ótima opção para quem precisa relaxar”, indica.

De acordo com a especialista, a fitoterapia e outras técnicas da medicina chinesa, como a acupuntura e a massagem, podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem de estresse e ansiedade diariamente. “A medicina chinesa trata o corpo e a mente como um todo, buscando equilibrar o organismo para promover a saúde e o bem-estar”, conclui.