Na manhã desta quinta-feira (01) a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), promoveu uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A solenidade é fruto de um requerimento apresentado pelo deputado Pedro Longo (PDT).

O propositor da solenidade, deputado Pedro Longo, iniciou seu discurso agradecendo a presença de todos, em especial os servidores da Embrapa. Ele também falou sobre a importância da empresa, que contribuiu significativamente para a evolução da agricultura e pecuária no país.

“Agradeço a todos do cerimonial que se dedicaram para que esse evento ocorresse. Também a presença dos deputados na solenidade. A Embrapa contribui não só com o Brasil, mas com toda humanidade. As técnicas desenvolvidas têm contribuído até com a erradicação da fome na África. Fico honrado por ter sido escolhido para propor essa homenagem e faço um cumprimento especial aos trabalhadores da empresa, que desenvolvem as atividades que tanto beneficiam a agricultura e o agronegócio. Isso é algo que a sociedade tem que conhecer melhor”, disse.

O chefe-geral da Embrapa no Acre, Bruno Pena, fez um breve relato sobre a trajetória da empresa e como isso afetou positivamente o país. “É um prazer poder estar aqui e eu agradeço ao deputado Pedro Longo por essa bela homenagem. Esse é um momento marcante para a nossa empresa. Em abril de 1973 a Embrapa foi criada, o Brasil era conhecido como produtor apenas de determinados produtos e era necessário modernizar a produção agrícola no país. Não havia conhecimento suficiente para apoiar a extensão rural e garantir uma agricultura competitiva. O desempenho que temos hoje, é resultado de um trabalho conjunto. Foram muitos avanços ao longo desses 50 anos de história”.

O secretário de Estado da Agricultura, José Luis Tchê, que participou do ato representando o governador Gladson Cameli, falou sobre o orgulho que a Embrapa dá pelos trabalhos desenvolvidos. “A Embrapa é o orgulho do brasileiro e merece todo nosso aplauso. Saímos da importação de 30% de alimentos na década de 70, para sermos os maiores exportadores do mundo atualmente. Essa empresa fortaleceu o trabalho do homem do campo, com mudança de filosofia na vida do produtor”.

O superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado, Paulo Felipe, parabenizou a Embrapa pela sua trajetória. “Para notarmos que deu certo, basta olharmos o slogan dos trabalhadores aqui presentes ‘Eu faço parte dessa história’. O Brasil que só importava, hoje também exporta”.

Francisco Roberto, vice-presidente do Sindicato de Trabalhadores de Pesquisa, falou sobre sua satisfação em ter atuado por 40 anos na Embrapa. “Esse foi meu único emprego, entrei em 1982 e em novembro do ano passado aposentei. A Embrapa é onde tive a oportunidade de adquirir todas as conquistas, também onde eu vi tantos profissionais se formando. Todos os alunos que passam pela empresa, aprendem na teoria e na prática e isso é muito bom”.

O presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez, destacou os avanços que a empresa pública obteve ao longo dos anos. “Esses trabalhadores representam um segmento da sociedade brasileira que é fundamental para o avanço do agronegócio e unanimidade pelo trabalho inestimável prestado. Há 50 anos, quando a Embrapa foi fundada, o Brasil só importava. O avanço da empresa precisa ser registrado e reconhecido, pois através dela, foram desenvolvidos tantos tipos diferentes na agricultura e pecuária”.

Representando a Embrapa sede de Brasília, Alessandra Silva agradeceu ao deputado Pedro Longo pela homenagem e destacou o sucesso no andamento da Embrapa. “Completamos 50 anos com uma trajetória de grande sucesso. Se antes produzíamos café, açúcar, cacau, as chamadas commodities da época, e para muitos era inadmissível importar produtos da mesa, a Embrapa mudou essa realidade e nos colocou num topo como exportadores”.

A prefeita em exercício, Marfiza Galvão, parabenizou os funcionários da Embrapa pelas conquistas alcançadas ao longo dos anos. “Saúdo todos os presentes, em especial os trabalhadores que fazem parte dessa história. A gente já vê muitos resultados graças a atuação da empresa. Que continuemos com esse trabalho maravilhoso”.

A Embrapa foi criada no ano de 1973 e desempenha um papel crucial no desenvolvimento da agricultura e pecuária tropical no Brasil, contribuindo para a geração de conhecimento e tecnologias para a produção de alimentos, fibras e fontes de energia. Sua missão sempre foi viabilizar soluções de pesquisa, ampliação e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício sociedade brasileira.

No Acre, a Embrapa tem exercido um papel imprescindível, realizando pesquisa local e promovendo inovações tecnológicas que têm beneficiado diretamente a produção agropecuária e auxiliado na solução de problemas do agronegócio, consequentemente, aumentando a produtividade e a competitividade.

Durante a solenidade foram feitas homenagens a servidores da Embrapa, com a entrega de uma placa de agradecimento pela trajetória e contribuição no marco dos 50 anos da empresa.

Texto: Andressa Oliveira