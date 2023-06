O prefeito Tião Bocalom assinou nesta quarta-feira (7), a ordem de serviço para o início das obras do programa Recupera Rio Branco que tem o objetivo de recuperar, a principio, 40 bairros atingidos pela cheia do Rio Acre. 440 ruas serão beneficiadas com serviços como: limpeza, remendo profundo, tapa-buraco, recapeamento, recuperação do sistema de drenagem, água, esgoto e recuperação de calçadas.

De acordo com o prefeito o que precisava era da ordem de serviço.

-Fizemos o lançamento, mas as empresas foram preparar a documentação toda, direitinho, para acabar de fechar o processo. Então a partir de hoje, a ordem é dada! Se alguém quiser começar a trabalhar hoje ainda, pode começar.

São R$ 30 milhões de investimentos com recursos próprios, 25 empresas, 116 máquinas trabalhando dia a dia.

Em média, 50 caçambas, 20 retroescavadeiras , 9 caminhões-pipas, 9 caminhões cargas secas, 9 pás-carregadeiras, 10 fresadoras, 9 espagidores de asfalto.

O prazo de conclusão das obras é de 60 dias.

(…)