O Liberal – Sob a falsa alegação de que haveria riscos para a fauna e para a flora da foz do Rio Amazonas, o Instituto Brasileiro de Meio e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou a permissão para a Petrobrás perfurar um poço experimental a 500 km da foz do rio e a 170 km da costa do Amapá.

(…)