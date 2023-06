A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (ESDPAC) disponibilizou a relação de inscrições deferidas para processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estágio em Direito, na Defensoria Pública do Estado do Acre.

As candidatas e os candidatos realizarão uma prova com 40 questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva, no dia 2 de julho, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Os recursos dos candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas serão recebidos exclusivamente pelo e-mail [email protected], no período de 9 a 16 de junho.

Confira a relação de inscrições aqui.