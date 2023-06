A portaria com a nomeação de Ricardo Araújo, no DNiT-Acre, assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, foi publicada, na segunda-feira, (12), no Diário Oficial da União.

— Ricardo Araújo é um excelente nome, dentre os profissionais de engenharia do estado e não tenho dúvida de que ele fará um excelente trabalho à frente da pasta. Além dos conhecimentos técnicos e de gestão, ele também é conhecedor das necessidades de infraestrutura que precisam ser recuperadas e vai saber enfrentar os grandes desafios que tem pela frente, como por exemplo, a recuperação das BRs 364 e 317, o projeto de construção da ponte de Rodrigues Alves e a conclusão do contorno rodoviário de Brasiléia, obras de grande importância para o Acre — declarou o senador Petecão.

(…)