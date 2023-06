Segundo esclareceu o presidente do Saerb em coletiva neste final de manhã de quinta, o abastecimento de água na capital retomou após uma providência emergencial num adutora, porém, nesta sexta, uma equipe de uma empresa de São Paulo deve proceder um reparo definitivo e, para isso, será necessário parar com o fornecimento de água em Rio Branco.

-Os funcionários do Saerb trabalharam na madrugada, no frio, na lama para não deixar a cidade de Rio Branco sem água. O frio era tanto que eles tinham que parar de vez em quando para aquecer as mãos – contou o prefeito Bocalom.