Serão abertas novas oportunidades ainda neste ano em 20 órgãos e 14 ministérios, de acordo com a ministra da Gestão

CB – A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, anunciou, nesta sexta-feira (16/6), a abertura de 4.436 novas vagas em concursos autorizados em 20 órgãos do governo federal e 14 ministérios. (Confira a lista abaixo)

A ministra contou que a demanda de todos os órgãos chegou a 70 mil vagas. Para o próximo ano, ela disse que a pasta vai esperar a aprovação do arcabouço fiscal para definir quais áreas serão contempladas com concursos no Orçamento de 2024, que precisa ser enviado ao Congresso no fim de agosto.

Grifo meu: Concursos! Que o Brasil ficou seis anos ser ter….períodos de Temer e Bolsonaro…Há governos e governos…

J R Braña B.