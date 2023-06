CBN – Na fábrica da GM, no ABC Paulista, o diretor regional de marketing, Douglas Balconi, afirmou que o número de clientes esperados para esse fim de semana quase dobrou.

Na última sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a nova lista de modelos no programa de carros com desconto.

Nove montadoras seguem participando, mas subiu para 266 o total de versões incluídas pelas empresas na iniciativa. Anteriormente eram 233 versões na lista.

(…)