Jornal O Globo divulgou no sábado pesquisa feita pela Preply, que oestadoacre reproduz, e que mostra que o sotaque mais charmoso do país é o mineiro…a mesma pesquisa pôs como os mais marcantes o baiano e o fluminense…

Diz O Globo sobre a pesquisa:

Para os brasileiros, o jeito de falar dos mineiros é o mais charmoso e cativante de todo o país. Segundo a pesquisa realizada pela Preply — plataforma dedicada ao aprendizado de idiomas —, a maneira de pronunciar as palavras em Minas Gerais é, de longe, a mais sexy, ganhando dos pernambucanos e catarinenses. Nem mesmo os baianos, cuja pontuação chegou a alçá-los à segunda posição, foi capaz de abalar o sucesso nacional dos residentes da terra do pão de queijo.

(…)

Grifo meu: pra começar, duvido muito que a pesquisa tenha sido feita em todo o país…porque pra boa parte dos ‘sudestinos’ o Brasil acaba em Minas Gerais…

Grifo meu 2: e pôr o sotaque do Rio(Fluminense)…com aquele chiado do s final(versão piorada dos portugueses)….como o mais marcante😂…já ouviram falando o senador Flávio Bolsonaro e Romário? Os dois falam idênticos até em arrogância, só para ficar num exemplo…

Grifo meu: o mais charmoso sotaque do Brasil é o do Acre…que não é igual a nenhum…mas é uma mistura de todos…o segundo mais charmoso pra mim é o de Pernambuco…’Di Récife e Di Olinda’…Também gosto do de São Paulo…e do Maranhão…e o sotaque mineiro é muito acolhedor, sim.

