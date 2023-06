G1-AC – O Acre recebeu duas incubadoras e três berços aquecidos doados pelo governo de Minas Gerais nessa sexta-feira (17) para instalação em UTIs e CTIs pediátricas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que solicitou os equipamentos à Saúde do estado mineiro, a medida faz parte de esforços para ampliação de leitos e enfrentamento às síndromes gripais no estado. O material foi transportado por uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, declarou que os equipamentos são essenciais para o tratamento de crianças com quadros graves de síndromes respiratórias.

(…)