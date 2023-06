GdA – O governo do Acre anunciou nesta segunda-feira, 19, a antecipação do pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de junho e da primeira parcela do aumento de 20%.

O pagamento estará na conta dos servidores aposentados e pensionistas na segunda-feira, 26 (creditado em conta no sábado, 24) e, para os servidores ativos, o pagamento será efetuado na quarta-feira, 28.

(…)

Grifo meu: não é antecipação salarial….já explicamos isso um milhão de vezes aqui…

J R Braña B.