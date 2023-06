Do Sebrae

(…)O número de pequenos negócios tomando empréstimos atingiu o recorde de 7,382 milhões no fim de 2022, mais do que o dobro de dez anos antes, mostra um levantamento do Sebrae, com base nos dados do Banco Central (BC)

Grifo meu: e com juros a 13,75%, que o BC insiste em manter……

Grifo meu 2: bom dia, Suécia….!

J R Braña B.