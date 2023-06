O SAERB informa que ontem (19/06) por volta das 16h30, a adutora que apresentou problemas na madrugada do dia 12/06 voltou a apresentar dificuldades em decorrência da parada inesperada do motor bombeador. Com isso, a equipe técnica recomendou nova parada para a correção do problema, que ocorreu às 00:30hs de hoje, voltando à normalidade da captação e tratamento de água da ETA II.

Conforme anunciado, a equipe de três técnicos da empresa Brasil Soluções em Termoplásticos, de São Paulo, está em Rio Branco para a correção definitiva do problema, que ocorrerá amanhã (21/06), sendo necessário uma nova parada total da captação da ETA II, num período de umas 09 horas, iniciando os serviços à partir das 10hs. Com a intervenção a captação será normalizada.

O Saerb pede a compreensão da população e informa para que, nesse período, economizem água.

PMRB