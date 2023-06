Sérgio Moro, hoje senador, virou ministro da justisssssssa após prender o candidato favorito da eleição de 2018 (Lula)…

Bolsonaro só venceu porque Lula ficou fora do pleito…

A prova dos noves veio em 2022…

Lula venceu Bolsonaro, mesmo este quase afundando as contas do Brasil na tentativa de se reeleger…

Hoje na sabatina de Cristiano Zanin (que não acabou até agora) para uma vaga ao STF, Moro passou vergonha novamente…

Veio com uma fake news ao perguntar sobre Cristiano Zanin foi ‘padrinho’ do casamento de Lula e Janja…não houve padrinho no casamento….isso tudo depois de dizer que faria somente perguntas ‘técnicas’…

Moro é senador, pasme, pelo Paraná…

Já Magno Malta não abre mão de ser desqualificado política e socialmente…

Grosseiro, falou um monte de asneiras diante do paciente Zanin…que respondeu uma a uma as provocações do senador de extrema-direita do Espírito Santo…

Sim, o ES elegeu essa figura ridícula senador da república…acredite!

E depois é só o Acre que não sabe votar.

Quer ver a sabatina (agora 14h57 ainda tá rolando…) aqui

