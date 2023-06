Veja os destaques da Agência de Notícias Aleac:

📌Equipe do governo apresenta PL que propõe sobre capacitação científica e tecnológica no Estado

📌Edvaldo Magalhães manifesta preocupação com conflitos agrários na regional Tarauacá-Envira

📌Emerson Jarude demonstra preocupação com setor de Inovação e Tecnologia do Acre “Ocupamos atualmente a penúltima posição deste ranking”

📌Pedro Longo critica prefeito da capital por problemas no abastecimento de água

📌Maria Antônia agradece governo por realização de mutirão de cirurgias oftalmológicas

📌Comissão de Serviço Público da Aleac se reúne com representantes do IBGE no Acre