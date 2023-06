Nesta quinta-feira (22), o prefeito Tião Bocalom, entregou mais uma unidade de saúde para a população. Desta vez no bairro Altamira. A unidade é referência no atendimento com equipe multiprofissional com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, clínico geral e farmácia.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Luiz Gonzaga Lima teve reforma em toda a estrutura: ampliação, construção de novas salas para atendimentos médicos e acessibilidade. O prefeito, que foi recebido com carinho pelos profissionais de saúde da unidade e pela comunidade, olhou todo o interior da unidade e disse que o espaço está moderno e humanizado.

“Essa não é uma pintura do prédio, mas é uma reforma mesmo, adequando cada um dos espaços para poder receber bem as pessoas, porque quanto melhor atender as pessoas, melhor para os nossos pacientes. Muitas vezes quando acolhe bem o paciente já melhora.”

Além dos médicos efetivos a unidade Luiz Gonzaga irá atender também com médicos residentes em parceria com a Ufac.

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, a Semsa tem um convênio com a Ufac e dentro da unidade tem uma residência multiprofissional, junto a instituição.

“Nós temos nutricionista, fisioterapeuta, assistência social, médico, enfermeiro, tudo trabalhando aqui, com equipe da unidade, e todos eles juntos, atendem a comunidade tanto dentro da unidade, como em visitas domiciliares.”

Uma das novidades na unidade de saúde é a academia de saúde, que será utilizada pelos idosos, para a prática de atividade física, sempre acompanhados por um profissional de saúde.

A unidade de saúde Luiz Gonzaga, contempla cerca de cinco bairros na parte alta da cidade. A dona Maria de Lurdes, mora no bairro Chico Mendes e como usuária do serviço, também se diz satisfeita com a reforma e as inovações.

“Eu sou paciente daqui há cinco anos. Ficou muito bom, confortável. Antigamente não era assim, mas com essa reforma ficou muito bom pra gente, principalmente para as pessoas idosas que vem atrás de um médico”, ressaltou a dona de casa.

