Luiz Calixto, o maior defensor do governo GladsonC na atualidade, provoca de novo o senador MBittar.

Publicou ele na rede antissocial:

-No Acre, Bittar é um leão feroz contra o PT. Já em Brasília, o senador é um gatinho angorá.

Ou seja, Calixto quis dizer, trocando as palavras – que MBittar, aqui no Acre, é bolsonarista, e, em Brasília, no senado, perto do poder, é lulista….😂

MBittar, como se sabe votou em Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula – para assumir como ministro no STF.

Aquela imodéstia toda do senador do orçamento secreto entrou em férias…

Ah, lembrando…’Gato angorá’ foi como um dia Leonel Brizola chamou Moreira Franco, raposa velha da política do Rio de Janeiro.

Duas versões para esse apelido para Moreira Franco…a primeira, por sua precoce cabeleira branca…e a segunda, reza a lenda, Brizola o chamava assim porque a vida do gato angora é viver de colo em colo.

E é difícil achar um político que vive pulando de colo…

Eu não conheço nenhum….😂

J R Braña B.