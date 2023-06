PMRB – Depois de uma agenda de obras e inaugurações durante a semana, o prefeito Tião Bocalom sextou na zona rural, visitando produtores e vistoriando obras de recuperação de ramais. Ele foi conhecer uma produção hidropônica de alface e coentro, um cultivo sem a necessidade de terra. Toda essa produção, abastece o mercado local.

Paulo Henrique é o gerente de uma horta hidropônica localizada no ramal do Beija-flor. Segundo ele são retirados, de alface, entre 600 a 700 maços por dia. Além do alface a horta também produz coentro e já chegaram a produzir couve.

“Com o ramal agora vai ficar bem melhor, né! Incentiva a gente a produzir mais porque na época do inverno os transtornos eram imensos, as valas atrapalhavam levar, ir e voltar, aí quebrava carro, atolava, mas agora vai ficar bem melhor”, destacou. (…)

Para o prefeito Tião Bocalom é para quem produz assim que vale a pena fazer um ramal de qualidade.

“É como sempre eu falei, não tem produção se não tiver estrada para escoar e o ramal é fundamental, foi o que eu fiz em Acrelândia. Por isso que Acrelândia hoje é o maior produtor rural do Estado do Acre e o meu desafio é também fazer aqui em Rio Branco, para que os nossos produtores, possam produzir e escoar a sua produção”, destacou.

No Beija-flor já foram recuperados dois quilômetros de ramal. Vailton Gonçalves mora há mais de 15 anos na região. Ele é produtor de peixe e diz estar satisfeito com a qualidade do ramal.

“Tudo muda, né! Ramal feito, piçarrado, cascalhado, tem como a gente escoar o nosso peixe, nossos produtores escoarem seus mantimentos… Da maneira que nós estávamos, não tinha condições de escoarmos nada, porque nessa estrada caminhão atolava com os feirantes. Era complicado. Hoje temos que agradecer nossa autoridade que é o prefeito Tião Bocalom.”

(…)