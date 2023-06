O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou no domingo (25), juntamente com a vice-governadora do Estado, Mailza Assis, da entrega de equipamentos e remédios durante a solenidade de aniversário do município de Porto Walter.

Os equipamentos e remédios entregues ao município foram comprados graças às emendas destinadas por Luiz Gonzaga à Prefeitura de Porto Walter. O deputado entregou motores, roçadeiras, remédios e recursos para o esporte no município.

“Fico feliz em participar desse momento em que Porto Walter completa 31 anos. Feliz também em entregar equipamentos como motores, roçadeiras e medicamentos através de duas emendas de nossa autoria. Essas emendas vão atender o programa de saúde itinerante para atender nossos ribeirinhos”, disse Gonzaga.

Gonzaga também falou do carinho especial que tem por Porto Walter. O parlamentar costuma visitar as comunidades isoladas para acompanhar de perto as demandas dos ribeirinhos e produtores rurais.

“Porto Walter é um município que gosto muito e faço questão de sempre estar aqui acompanhado do prefeito Cesar Andrade e o vice Guarsônio Melo. Durante nossas visitas aos ribeirinhos procuramos ajudar da melhor forma possível, pois se trata de um povo trabalhador”, disse.

O prefeito de Porto Walter, Cesar Andrade, destacou a atenção que Luiz Gonzaga tem com o município e agradeceu ao Legislativo e governo do Acre pela parceria que tem ajudado os portowaltenses.

“Quero agradecer a presença da vice-governadora, do presidente Luiz Gonzaga, que tem nos ajudado com essas parcerias e convênios entre prefeitura e Estado. Quero deixar aqui meu reconhecimento pelo apoio do deputado Gonzaga por ajuda as pessoas que mais precisam. Quero agradecer também os demais deputados que participaram da solenidade”, disse.

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsônio Melo, agradeceu Gonzaga pelas emendas e afirmou que o parlamentar é um grande parceiro do município.

“Luiz Gonzaga é um grande parceiro de Porto Walter. Sempre alocou recursos para nosso município, atendendo especialmente nossos trabalhadores rurais e ribeirinhos. Ele se preocupa muito com a saúde pública e sempre destinou emendas para a saúde. Ele tem andando muito por nosso município e conhece de perto nossas dificuldades. Esperamos que ele continue olhando com carinho por nossa região”, disse.

Participaram do evento a vice-governadora Mailza Assis, presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, deputado federal Zezinho Barbary, deputados estaduais Edvaldo Magalhães e Chico Viga, secretário de Saúde, Pedro Pascoal, secretário de Educação e Esportes, Aberson Carvalho, e demais autoridades.

Aleac