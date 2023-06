Diz O Globo:

Estados investem em escolas cívico-militares de Bolsonaro e contrariam orientação do MEC

Modelo incentivado no governo Jair Bolsonaro, as escolas cívico-militares deixaram de ser prioridade na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas continuam em expansão, por iniciativa de estados e municípios. Levantamento do GLOBO mostra que 433 unidades da rede pública no país atualmente adotam o sistema de gestão compartilhada, das quais 208 foram implantadas em parceria com o Ministério da Educação e outras 225 pelos próprios estados.

(…)O Paraná (só podia ser lá – J R Braña B) concentra quase metade das unidades em atividade, com 206 — 194 colégios do modelo estadual e 12 do programa federal. Nesse formato, policiais militares ou das Forças Armadas passam a participar das atividades educacionais.

Grifo meu: escola não é quartel…e já falei sobre isso nesse texto, que é o mais lido deste ano aqui neste blog de fim de mundo…leia aqui em ‘A Pedagogia dos quartéis não ajuda a Educação’

Grifo meu 2: o MEC precisa agir em favor da Educação…

J R Braña B.