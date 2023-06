Facebook de Fernando Coelho

A amiga Ana Modesto ontem (25) às 17h45 estava em sua casa na zona rural de Serra Talhada e resolveu bater fotografias do horizonte no tempo fechado e chuvoso. Não percebeu na hora que registrava um objeto voador azulado grande não identificado (até o momento). Seria ótimo a opinião de vocês.

Ana Modesto é professora e também tem casa no Recife. Ela ontem à noite me procurou para informações sobre as fotografias.