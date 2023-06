Veja os destaques desta quarta-feira (28), da Agência de Notícias Aleac:

📌Aleac aprova Projeto de Lei para inovação, ciência e tecnologia do Acre

📌Antônia Sales destaca agenda com autoridades peruanas e diz que em breve voos entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul em breve serão autorizados

📌Afonso Fernandes apresenta Indicação que amplia fiscalização para cumprimento da Lei dos Registros Públicos

📌Pablo Bregense reclama valores de taxas cartoriais aplicadas no interior

📌Edvaldo Magalhães destaca missão de banco alemão no Acre

📌Michelle Melo apresenta PL que cria Dia Estadual de valorização, respeito à diversidade LGBTQI+ e combate a LGBTFOBIA no Acre

📌Marcus Cavalcante demonstra preocupação com alta de imigração venezuelana para o Acre

📌Emerson Jarude elogia PL do governo que prevê inovação tecnológica do sistema produtivo do Estado