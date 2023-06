Conta-se que São Pedro, certa vez, ficou preocupado ao notar no Céu a presença de várias almas que ele não se lembrava de ter deixado entrar pela porta. Ele então começou a investigar e, finalmente, encontrou o lugar onde elas passavam. Dirigiu-se diligentemente ao Senhor e lhe disse: – “Jesus, percebi que temos aqui várias almas que eu não me lembro de ter deixado entrar. Fiz algumas investigações e descobri por onde elas estão entrando. Gostaria que o Senhor mesmo visse.” Jesus, com toda a Sua serenidade, acompanhou São Pedro que, de fato, havia uma entrada por onde constantemente subiam almas e mais almas até o Céu. Ainda um pouco alarmado, São Pedro sugeriu: – “Não deveríamos fechar essa entrada, Senhor?”. E Jesus, sorridente e até encantado com a cena, respondeu: – “Não, não… Deixe assim. Isso é coisa da Mamãe!”. Maria tinha deixado um enorme rosário pendurado para resgatar as almas…

São Pedro, um dos apóstolos de Cristo e considerado o primeiro Papa da Igreja, tem uma história fascinante. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e era filho de Jonas e irmão de André. Antes de ser chamado Pedro, seu nome era Simão ou Simeão.

Pedro era pescador, assim como seu pai e irmão. Ele conheceu Jesus pela primeira vez por meio de uma indicação de João Batista. Logo no primeiro encontro, Jesus deu a ele um novo nome: Pedro. Jesus disse que Pedro seria a pedra sobre a qual Ele construiria a Sua Igreja, e que o poder da morte não poderia derrotá-la. Jesus também deu a Pedro as chaves do Reino do Céu, simbolizando autoridade e poder.

Pedro se tornou um líder e, juntamente com Paulo, espalhou a mensagem do evangelho pelo mundo. Ele realizou um sermão que levou três mil pessoas a se batizarem. Trabalhou incansavelmente como pescador de almas, e até mesmo em sua morte conseguiu salvar 2.000 cristãos negociando com Nero para libertar os irmãos que estavam presos.

São Pedro é conhecido como o detentor das Sete Chaves de Ferro, que representam a abertura dos caminhos em todas as direções – felicidade, prosperidade e sucesso profissional. Pedro é considerado alguém com conhecimento dos segredos do Céu e da Terra.

Através da figura de São Pedro, podemos aprender sobre a importância da fé e do serviço a Deus. Sua história nos inspira a sermos líderes dedicados e a buscar a abertura de caminhos para uma vida melhor.

