PMRB – Dia a dia a cidade de Rio Branco vai ganhando uma cara nova, por meio do programa Recupera Rio Branco.

A rua Baguari, no bairro Taquari, foi um dos primeiros bairros a serem atingidos pela cheia do rio Acre. Praticamente cem por cento do bairro ficou submerso, mas a prefeitura chegou no bairro com as obras de recuperação do Recupera Rio Branco. O local é um grande canteiro de obras.

Na travessa Princesinha, que dá acesso a travessa Baguarí, a compactação do solo já foi feita. A empresa responsável pelo serviço está alinhando o meio-fio e logo será feita a cobertura com tijolos maciços, além da recuperação dos bueiros e da preparação do solo para receber a massa asfáltica.

O encarregado do serviço, Inlustre Gomez, disse que a recomendação do prefeito Tião Bocalom, é de que as empresas aproveitem bem todo o período do verão amazônico e mantenham a mesma qualidade em todas as ruas.

“Estamos seguindo todas as normas técnicas, toda a orientação da nossa equipe técnica, para que esse serviço seja de agrado para a prefeitura e também traga melhoria de vida para os moradores.”

O autônomo Francinei Ferreira, que passa pelo local todos os dias de bicicleta com o filhinho diz que agora se sente mais seguro.

“Nunca ninguém fez nada aqui pelo nosso bairro. Passam anos e anos, entra prefeitura, sai e ninguém fez nada. Agora estão trabalhando, agora está um ótimo trabalho para a gente.”

O seu Ernesto tem uma oficina mecânica na rua. Com as melhorias espera um movimento melhor de clientes. Ele é só gratidão.

“Rapaz está ficando bom! Graças a Deus o trabalho está de primeira mesmo, de qualidade.”

O lixo que se acumulou no córrego após a cheia do rio, foi todo retirado. Agora está todo desobstruído.

O professor de capoeira ‘Chiclete’ dos Santos falou que o Recupera Rio Branco está mudando a cara do bairro.

“É o que a comunidade queria, cem por cento, está muito bacana. As travessas Taquari e Princesinha, há mais de 20 anos não recebiam benefício. A gente quer agradecer ao prefeito Tião Bocalom, a prefeitura de Rio Branco, por estar olhando para a nossa comunidade”, ressaltou.