A estatal (quase totalmente nas mãos do setor privado – J R Braña B.) reduziu em R$ 0,14 por litro o preço comercializada em refinarias

As ações da Petrobras operam descoladas da concorrência nesta sexta-feira (30), sob impacto do anúncio do novo corte nos preços da gasolina, anunciado nesta manhã.

Por volta das 15h30, os papéis ordinários (ON, com direito a voto em assembleias) caíam 4,39%, a R$ 33,36; preferenciais (PN, com preferência por dividendos), 4,32%, a R$ 29,69.

(…)

Grifo meu: tô morrendo de penas dos acionistas…

Grifo meu 2: preço do gás cai 3,9% neste sábado, segundo a Petrobras..

J R Braña B.