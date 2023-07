Senador Petecão

-As obras dessa rodovia são, no momento, o que há de mais importante para nosso estado. Um reconhecimento disso é que foi a única obra que o governo federal incluiu no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Isto significa que teremos assegurado os recursos para investimentos por mais três anos. Parabéns à mobilização de todos os que participaram desta caravana em prol da BR 364, pois, para nós, acreanos, é indispensável que esteja sempre em boas condições de tráfego. A boa notícia é que o andamento das obras está ocorrendo dentro do previsto.

(…)

