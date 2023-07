Agenda PMRB

PMRB – Em virtude da visita ministerial ao Estado do Acre, com destaque para a nossa capital Rio Branco, informamos que o horário do lançamento dos editais previamente agendado para as 9h precisou ser readequado. O evento ocorrerá neste dia 04/07/2023, às 18h, no mesmo local previamente divulgado. Essa alteração foi necessária para garantir a melhor realização do evento, considerando a presença da comitiva ministerial e visando oferecer um ambiente propício para o lançamento dos editais. Agradecemos a compreensão de todos os envolvidos e reforçamos o convite para que estejam presentes nesse importante momento. Contamos com a participação de todos para o sucesso desse marco cultural.

______

Data: 4/7 – Terça-feira

Horário: 18h

Local: Praça da Revolução – Centro de Rio Branco