B61 – A Lei Paulo Gustavo está viabilizando o maior investimento direto em cultura da história do Brasil: são 3,8 bilhões de reais disponíveis para todo o Brasil. Estados, municípios e o Distrito Federal têm até o dia 11 de julho para solicitar os valores. (…)

Para o estado do Acre, o valor disponível é de 30,9 milhões de reais, sendo 22,5 milhões para o governo estadual e 8,4 milhões para o conjunto dos municípios. Os primeiros a cumprirem as exigências, já estão recebendo os recursos.

(…)

Grifo meu: quantos coletivos culturais em Sena vão receber recursos para produzir a sua arte? A prefeitura foi ativa para conseguir os recursos? Abriu debate com os coletivos ou não?…Prazo para cumprir as exigências do Ministério da Cultura acaba 11 de julho.

J R Braña B.