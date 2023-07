Construir uma rodovia no meio de um parque natural entre o Acre e o Peru é um sonho de uma noite de verão….

A saída é o projeto da Ferrovia…

…Que o governo do Acre deveria levar ao governo federal (com apoio de outros governadores) para retomar esse assunto, que começou no governo Dilma…com apoio da China….

Rodovia, esquece, governador!

Em tempo: potencializar a rodovia que já existe entre o Acre e o Peru por Assis Brasil….é a primeira tarefa política e econômica de qualquer governo acreano….

J R Braña B.