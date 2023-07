PMRB – A Prefeitura de Rio Branco lançou, na noite dessa terça-feira (4), os editais do Fundo Municipal de Cultura Esporte e Lazer. O evento ocorreu na Praça da Revolução, centro da cidade, e contou com as presenças de artistas, desportistas, fazedores de cultura, vereadores e secretários municipais. O prefeito Tião Bocalom recebeu abraços calorosos e fez registro fotográfico com grupo dos povos originários. O gestor foi muito aplaudido pelos presentes.

O Fundo Municipal de Cultura Esporte e Lazer, que no ano passado foi de R$ 1,5 milhão, passou para R$ 3,5 milhões em 2023, o que deixou os envolvidos muito satisfeitos. Segundo eles, a cultura, o esporte e o lazer ganharam destaque nesta gestão. (…)

A divisão dos recursos será da seguinte forma:

Esporte e lazer : R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais)

: R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais) Artes : R$ 850 mil (oitocentos e cinquenta mil reais)

: R$ 850 mil (oitocentos e cinquenta mil reais) Patrimônio cultural : R$ 850 mil (oitocentos e cinquenta mil reais)

: R$ 850 mil (oitocentos e cinquenta mil reais) Prêmios indígenas : R$ 200 mil (duzentos mil reais)

: R$ 200 mil (duzentos mil reais) Prêmio mestre Aldenor: R$ 100 mil (cem mil reais)

(…)