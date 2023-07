As vítimas, todas pobres, que moravam num num prédio ameaçado de desabamento…além de tragédia em família, uma tragédia social…de responsabilidade dos que dirigem e sempre dirigiram Pernambuco(governos, prefeituras)…revoltante.

J R Braña B.

Bombeiros encerraram as buscas após 35 horas seguidas de trabalho no local onde parte de um prédio do Conjunto Beira-Mar desabou, no bairro do Janga, em Paulista [(colado à Olinda), no grande Recife (J R Braña B)]

(…)