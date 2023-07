PMRB – O Centro Logístico de Abastecimento servirá como almoxarifado e ambiente de armazenamento da merenda escolar da rede municipal de ensino. O espaço está mudando de endereço e conta agora com uma estrutura maior. Antes, o depósito não oferecia segurança e as acomodações eram precárias. O prefeito Tião Bocalom vistoriou as adaptações do novo prédio e fez a entrega do espaço, nesta segunda-feira (10), para a Secretaria Municipal de educação (Seme).

“Ninguém nem sabia direito o que tinha aqui dentro do almoxarifado. Se vocês virem as imagens da época que a gente assumiu, dava dó de ver. Era uma desorganização total, agora não. Isso aqui é como se faz na iniciativa privada, nós temos que saber quanto é e o que existe de cada item”, diz o prefeito.

Com capacidade de armazenamento superior ao antigo, o Centro Logístico de Abastecimento tem mais segurança e qualidade. A secretária de Educação, Nabiha Bestene, ressalta que “as pessoas se sentem bem em um ambiente assim.”

