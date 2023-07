São Paulo, de treinador brasileiro – derrota e tira da Copa do Brasil o time do técnico mais ridículo do futebol brasileiro, o tal do português Abel.

1 a 2.

O Palmeiras agora sabe que não é o time que pensava que era..

São Paulo desbanca Palmeiras na sua própria casa – gol decisivo de Caio Paulista pic.twitter.com/6ZM2BLingR — oestadoacre (@Oestadoacre) July 14, 2023

J R Braña B.