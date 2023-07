B61 – O período de semeadura da soja no Acre começa a valer dia 21 de setembro e se estenderá até o dia 29 de dezembro. A portaria nº 840, que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2023/2024 para 21 Unidades da Federação, foi publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última terça-feira (11). (…)

O produtor de soja, Gustavo Kanheski explica que o calendário de semeadura existe para que os produtores se protejam contra as pragas e doenças nas lavouras.

-O calendário da semeadura da soja é estabelecido por motivo do vazio sanitário. De agora até a época da semeadura, que é no começo de outubro, não pode ter plantas de soja viva por causa do vaso sanitário para evitar a multiplicação de doenças – explicou o produtor. (…)

Os principais municípios produtores de soja no Acre são:

Plácido de Castro

Capixaba

Rio Branco

Em 2022, o Acre produziu por volta de 24 milhões de quilos de soja, o que gerou mais de U$ 14 milhões em exportações para o estado.

Já em 2023, até o momento, foram produzidas cerca de 20,6 milhões de quilos e gerou aproximadamente U$ 11 milhões em exportações.

(…)