Na sexta-feira, 14…na prefeitura de Rio Branco

-A manhã de sexta-feira iniciou com uma visita muito especial: a conselheira do TCE/Ac Naluh Gouveia. O objetivo da visita: as tratativas a respeito das oficinas do programa “Aprimora Gestão”, idealizado pelo TCE, com o objetivo de orientar seus jurisdicionados em diversas matérias da gestão pública. Foi um momento muito agradável.

Prefeito Bocalom