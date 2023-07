PMRB – (…) o Restaurante Popular de Rio Branco que, nesta terça-feira (18), completa seu primeiro aniversário de reinauguração, após ficar fechado por dois anos devido à pandemia de covid-19. (…)

Diariamente, são preparadas 550 refeições e, destas, uma parte é embalada e enviada ao Centro Pop para atender pessoas em situação de rua. A maior parte, porém, é servida no restaurante onde, logo nas primeiras horas da manhã, as pessoas, na sua maioria idosos, chegam cedo para garantir o almoço. Além de ter preço acessível – somente R$ 2,00 – é uma alimentação saudável, com cardápio balanceado, cuidadosamente elaborado por nutricionistas. (…)

Critérios

Mas nem todo mundo pode almoçar no Restaurante Popular. Para ser usuário é preciso ser cadastrado no CADÚnico ou ser gestante, lactante – que são aquelas mães que ainda estão amamentando – idosos ou pessoas em situação de rua.

Segundo explicou a diretora, Márcia Andreato, a prioridade da Prefeitura de Rio Branco é que seja dada a devida atenção às pessoas em vulnerabilidade social.

