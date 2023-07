O jornal ‘O Estado de São Paulo’, que hoje é controlado por bancos, e representa a elite paulista que apoiou Bolsonaro e é oposição ideológica ao governo Lula, trouxe mais uma reportagem que desgasta o ex-senador e ex-governador Jorge Viana, atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos(Apex).

Um apartamento de R$ 4,2 milhões de Jorge Viana em Brasília que não teria sido informado à justiça eleitoral durante a campanha passada.

JV deve ter condições de financiar uma casa nessas condições….(Ele tem aposentadorias generosas do senado e de ex-governador)…sem contar o salário atual que, dizem, é superior a R$ 60 mil(12 mil Dólares)

Porém, num Acre paupérrimo para a maioria das pessoas e famílias, essa notícia não cai bem para Jorge Viana, ainda que não haja nada de ilegal na aquisição de uma moradia privilegiada e de alto padrão.

O Estadão, no entanto, não está preocupado com a pobreza do Acre nem com os apanágios de JV…o que o jornal talvez queira para os seus, sem dizer que quer – é o cargo e o controle nessa tal de agência Apex que, de fato mesmo, ainda não viabilizou nenhum benefício concreto e visível para o Acre e sua população.

J R Braña B.