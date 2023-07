GdA – (…)Na manhã desta terça-feira, 18, a Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp), recebeu mais equipamentos, que vão reequipar as forças policiais do Estado.(…)

Foram entregues 1.719 pistolas semiautomáticas, e 375 coletes balísticos à Sejusp.

As pistolas foram adquiridas com recurso federal do Ministério da Justiça, e os coletes têm recurso financeiro proveniente de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão.

