Revela o Jota:

A regulamentação de atividades laborais realizadas por intermédio de aplicativos é um dos temas mais caros para o presidente Lula desde a campanha eleitoral. Não à toa, nos primeiros dias de governo, discursou no Palácio do Planalto para trabalhadores citando a modalidade como pontapé inicial do que chamou de “nova relação entre capital e trabalho”.

A missão de elaborar um marco regulatório no primeiro semestre foi dada a Luiz Marinho, que voltou ao comando do Ministério do Trabalho e Emprego, onde esteve entre 2005 e 2007.

(…)

Grifo meu: esse deve ser o caminho mesmo nesse setor de trabalho…juntando CLT e acordo entre empresas e empregados.

J R Braña B.