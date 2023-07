PMRB – A Secretaria Municipal de Saúde informa a população de Rio Branco, que esta sexta-feira (21), será o ultimo dia em que a Policlínica Barral y Barral funcionará com atendimento em horário estendido, ou seja, até 22h.

Segundo a secretária da pasta, Sheila Andrade, a atitude se deu devido a retirada dos médicos cedidos pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) da unidade.

“Temos uma parceria com Estado, onde eles forneciam os médicos e o Município toda a logística e demais profissionais, porém, infelizmente, como o contrato destes profissionais não foi renovado pelo Estado ficou impossível continuar com estes serviços. Além do Barral não funcionar em horário estendido, não irá funcionar nos domingos, mas a gestão não deixará o cidadão desassistido. Faremos um cronograma de rodízios de atendimentos em nossas unidades de saúde com os profissionais para tender a população nos finais de semana”, disse Sheila.