Dando continuidade às comemorações em homenagem ao Pai da Aviação, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou uma Cerimônia Militar com imposição da Medalha Mérito Santos Dumont e entrega da Medalha Mérito Cabangu. O evento foi realizado nesta sexta-feira (21/07), na casa onde Alberto Santos Dumont nasceu, na Fazenda Cabangu, localizada em Barbacena (MG). A solenidade foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, com a presença de autoridades militares e civis.

Na oportunidade, ocorreu a entrega da Medalha Mérito Cabangu, instituída em homenagem ao nascimento de Alberto Santos Dumont. A Medalha Mérito Cabangu foi criada pelo sobrinho-neto de Santos Dumont, Jorge Henrique Dumont Dodsworth, para distinguir pessoas que tenham contribuído para a preservação, divulgação e melhoria do Museu Casa Natal de Santos Dumont. Um dos agraciados foi o Comandante da Aeronáutica, que destacou a emoção de participar da solenidade na Casa Natal do Pai da Aviação.

“Estar na casa natal de Alberto Santos Dumont é um indescritível privilégio. Estamos vivendo hoje um momento de muita alegria e de muita emoção. Realizamos uma solenidade na cidade de Santos Dumont, na Casa de Cabangu, onde ele nasceu, há 150 anos, que é o motivo das nossas comemorações! Fazer este evento aqui um dia depois do nascimento de Santos Dumont, representa uma visita à  alma do Pai da Aviação”, destacou o Comandante da Aeronáutica.

O presidente da Fundação Casa de Cabangu, Sandro Vilela Damasceno, falou sobre a importância do apoio e da colaboração de todos para a manutenção do museu. “Agradeço a todos que cuidam da nossa Casa de Cabangu. A valorização, a divulgação e o apoio ao Museu de Cabangu é a única forma de se garantir a preservação material da memória do nosso gênio”, ressaltou o presidente.

Fonte: Agência Força Aérea, Tenente Scarlet