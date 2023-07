Moradores da AC-40, do km 50, do ramal Céu Aberto, no município de Plácido de Castro, denunciaram a este blog que estão sofrendo as consequências da pulverização de veneno nas florestas de uma fazenda próxima. ‘Pessoas ficando doente, inclusive crianças depois que passaram a jogar veneno nessa área’, contou uma moradora, que vamos omitir seu nome para evitar represálias a ela e à comunidade referida.

Outra moradora, no breu da noite, gravou, sem saber naquele momento – o drone jogando veneno nas matas dessa fazenda, que fica próxima à sua casa e a residências de várias famílias vizinhas…‘aqui na comunidade somos pelo menos umas 50 pessoas…tem inclusive a escola…queremos uma providência contra esse derrame de veneno que está afetando a saúde de todos’.

Assista ao vídeo…moradora nem imaginava que estava filmando um pulverizador de agrotóxicos…(alguns com capacidade de voar com de 40 litros de veneno)

Com a palavra, os órgãos ambientais (estadual e federal) e o Ministério Público…

J R Braña B.