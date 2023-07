Nesta terça-feira, 25 de julho, é celebrado o Dia da Conscientização do Censo da Educação Superior. Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo Superior é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica, bem como sobre seus alunos e docentes.

A pesquisa estatística utiliza as informações do cadastro do Sistema e-MEC, em que são mantidos os registros de todas as instituições, seus cursos e locais de oferta. A partir desses registros, o censo coleta informações sobre:

Infraestrutura das instituições de educação superior;

Vagas oferecidas;

Candidatos;

Matrículas

Ingressantes;

Concluintes;

Docentes.

O objetivo da coleta é oferecer informações estatísticas confiáveis, possibilitando que se conheça e acompanhe o sistema brasileiro de educação superior; além de subsidiar o Ministério da Educação (MEC) com informações estatísticas para as atividades de acompanhamento e avaliação, programas de expansão e de melhoria da qualidade desse nível de ensino.

Por meio da pesquisa, é possível também disponibilizar dados para o cálculo de indicadores que fundamentem a formulação e a implementação de políticas públicas; contribuir para o trabalho dos gestores, de instituições de âmbito público ou privado, pesquisadores, especialistas e estudantes do Brasil e de outros países, bem como de organismos internacionais.

Coleta – O Censo da Educação Superior ocorre anualmente e tem como referência o ano anterior ao ano corrente em que acontece a coleta. Por exemplo, em 2023 são coletados os dados referentes ao ano letivo de 2022. A pesquisa é realizada por todas as instituições de ensino superior públicas e privadas e abrange todos os cursos de graduação: bacharelado, licenciatura e tecnológico, além dos cursos sequenciais de formação específica, abrangendo também as modalidades de ensino presencial e a distância.

Sistema Censup – O Censup é o sistema utilizado para o preenchimento dos dados da pesquisa. A ferramenta é composta pelos seguintes módulos integrados: Instituições de Ensino Superior, Curso, Docente, Aluno, Usuário, Relatórios, Migração, Verificação de erros, Verificação de consistências e Fechamento. O Sistema Censup é integrado com a base de dados do e-MEC. Assim, os dados cadastrais da instituição, como cursos e locais de oferta, são carregados do e-MEC para o Censup.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Inep