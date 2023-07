Prefeito Bocalom, na rede social

-Visitei nesta manhã de quinta-feira a madeireira Agrocortex no município de Manoel Urbano, empresa parceira no projeto “1001 Dignidades”, o maior projeto habitacional do nosso estado e sem dúvidas será o maior do mundo, onde entregaremos 1001 casas em um único dia. Hoje o que vi foi grandioso! Milhares de metros cúbicos de madeira que serão doados para nossa prefeitura para a realização deste sonho! Não custa lembrar que é madeira de primeira qualidade como o cumaru ferro, cumaru cetim, jatobá e ipê.

-Ao todo, 10 mil metros cúbicos de madeira serão usadas neste processo, que também contará com madeiras de apreensão doadas pelo Ibama. Vamos fazer este sonho virar realidade e promover dignidade e moradia para quem mais precisa em nossa capital.