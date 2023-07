O desenvolvimento da região Nordeste passa pela transição energética. O setor foi citado por todos os governadores e representantes de estados da região durante evento realizado nesta quarta-feira (26/7), em Brasília, que reuniu o governo federal e o Consórcio Nordeste para debater “Desenvolvimento Econômico – Perspectivas e Desafios da Região Nordeste”.

“O Nordeste é hoje o grande polo de desenvolvimento da energia solar, eólica, limpa, renovável”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, ao abrir o encontro. Ele ressaltou que o desenvolvimento da região é prioridade do governo federal e destacou a importância da abordagem regional e federativa para o desenvolvimento.

“A melhor maneira de promover o desenvolvimento e ter boas políticas públicas é através da parceria entre os entes federados: o governo federal, os estados e os municípios. Cada estado tem a sua singularidade, características próprias, vocação própria. Mas tem muitos temas que são regionais: questão ambiental, transição energética”, ressaltou Alckmin ao listar potenciais da região, como o programa de cisternas e a transposição do Rio São Francisco. “Essa abordagem regional e federativa é extremamente importante”, afirmou o ministro e vice-presidente.

Investimento

Durante o evento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste (BNB) e Fundação Banco do Brasil (FBB) anunciaram R$ 50 milhões para ações de desenvolvimento sustentável na região.

O BNDES e o FBB firmaram um aditivo de R$ 40 milhões (R$ 20 milhões de cada instituição) para construção de 1.400 cisternas de produção no Semiárido, visando segurança alimentar e inclusão produtiva de famílias de baixa rendam, que receberão acompanhamento técnico e um conjunto de insumos, como sementes e mudas, para produção sustentável.

Além disso, BNDES e BNB estabeleceram um acordo de cooperação técnica para redução de desigualdades de renda e apoio à agricultura familiar na região, além de apoio ao fomento estruturado dos municípios.

Por fim, através da iniciativa Floresta Viva, BNDES e BNB irão destinar R$ 10 milhões (R$ 5 milhões cada) para projetos de reflorestamento de espécies nativas, especialmente na Caatinga. “Temos certeza que somando nossos esforços vamos conseguir fazer muito mais juntos”, frisou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

O evento do governo federal com o Consórcio Nordeste teve o objetivo de fomentar o debate em torno de um plano estratégico de desenvolvimento do Nordeste diante das novas oportunidades oriundas da economia e indústria verde e os problemas estruturais historicamente acumulados.

Além de Alckmin, participaram os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Do lado do Consórcio, participaram os governadores do Ceará, Elmano de Freitas; de Pernambuco, Raquel Lyra; e do Maranhão, Carlos Brandão; o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior; e representantes da Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. Instituições que apoiam o desenvolvimento regional, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Sebrae, também estiveram presentes.

Transição energética

Em sua fala, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, agradeceu a oportunidade de o Consórcio debater com o governo federal os desafios e as potencialidades para a atual e as próximas gerações.

“Estamos em um momento de grandes possibilidades de transformações econômicas e sociais, que exigem ações integradas com o governo federal”. O governador listou uma série de setores que demandam parcerias com o governo federal, com destaque para a energia verde.

“O tema da energia é absolutamente decisivo para que nós possamos aproveitar esta transição energética, para fazer a produção de energia renovável. Mas queremos mais que isso. O que nós imaginamos é que vamos ter uma política nacional, integrando os estados do Nordeste. Alguns temas são, inclusive, nacionais, para que nós possamos ter uma nova industrialização no país com base de uma matriz energética limpa”, ressaltou Freitas.

Desenvolvimento regional

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, reiterou a aptidão do Nordeste para a geração de energias renováveis. Ele destacou, ainda, a relação do novo governo com outros países para a atração de investimento. “Já vemos empresários querendo investir. O Brasil é outro país, está aberto a investimento. Nós precisamos desse investimento para aquecer a economia, gerar emprego e aumentar a renda”, afirmou.

Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou quatro setores que podem ter uma ação mais estratégica do governo federal: ferrovia transnordestina, saúde pública, segurança pública e o desenvolvimento do semiárido.

A região da Caatinga também foi destacada pelo vice-governador da Bahia. Geraldo Júnior. Ele ressaltou a importância da criação de políticas públicas para recuperação do bioma e inclusão social da população do semiárido brasileiro.

Financiamento

Neoindustrialização

Abrindo a mesa temática Desafios para o Desenvolvimento do Nordeste, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, falou sobre a importância de fortalecer cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento do país e o atendimento das necessidades da população.

“O que norteia nosso projeto de neoindustrialização é a possibilidade de salvar vidas, de beneficiar a sociedade”, afirmou Uallace. “É um projeto assentado na inovação e na sustentabilidade, olhando para uma indústria intensa em tecnologia, capaz de gerar emprego e renda de alta qualificação”.

O secretário fez um balanço das primeiras ações do Ministério, incluindo as que serão apresentadas nos próximos meses, como a segunda fase do programa Rota 2030, com foco na descarbonização, e o programa de depreciação acelerada para modernização do parque industrial brasileiro.

Segundo ele, a transição energética, aliada às condições naturais do Brasil, abre janelas de oportunidades para uma inserção mais qualificada do país no mundo.

“Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Não devemos aceitar que nos coloquem numa posição subalterna no tema da transição energética. Pelo contrário, temos todas as condições de liderar esse processo”.

A professora Tânia Bacelar, especialista em desenvolvimento regional, lembrou que o Nordeste tem aumentado sua participação relativa no parque industrial brasileiro, e que a região pode ter protagonismo no projeto de neoindustrialização.

Um dos exemplos apontados por ela foi o crescimento do setor automotivo na região, não só em número de fábricas, mas também em inovação tecnológica.

“O Nordeste está plantando a semente do setor automotivo do futuro. O primeiro carro elétrico produzido no Brasil vai ser nordestino. Isso é uma mudança muito significativa”, afirmou, em referência à chinesa BYD, que está montando uma fábrica de carros elétricos na Bahia.

Ela também chamou a atenção para o potencial energético da região. “O Nordeste pode ser exportador de energia, não como commodities, mas aproveitando esse potencial para que a cadeia produtiva industrial venha junto”.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços