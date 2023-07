Do NYT, mais importante jornal dos EUA

Em Israel, altas apostas para o Supremo Tribunal: o destino da democracia

Da Hungria à Índia e ao Brasil, a forma como os juízes responderam aos ataques à sua independência ajudou a decidir se os pretensos autocratas prevaleceram ao restringir os tribunais.

No Brasil, a independência judicial esteve ameaçada, mas sobreviveu depois de chegar ao outro lado de uma eleição crucial.

O ex-presidente de direita(extrema-direita – J R Braña B.), Jair Bolsonaro, foi atrás do Supremo Tribunal Federal depois que este decidiu contra ele em várias questões e, em agosto de 2021, pediu ao Senado o impeachment de um dos ministros, Alexandre de Moraes. Um mês depois, em um discurso inflamado para mais de 100.000 manifestantes, Bolsonaro disse que não acataria as decisões de Moraes. Uma multidão se reuniu no tribunal, ameaçando invadir.(Invadiu e destruiu um monte coisas nos três poderes – J R Braña B.)

Grifo meu: repito, não tivesse Alexandre de Moraes tido o papel preponderante que teve, com apoio evidente da maioria de seus pares e do segmento ‘sadio’ do establishment(grupo social que domina o país) não teria havido eleições limpas no Brasil e só Deus sabe o que estaríamos vivendo nos dias atuais. Xandão entrou para a história…pela porta da frente…no futuro, integrará o panteão dos brasileiros indispensáveis.

J R Braña B.