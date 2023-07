Com o estande Caminhos para a Sustentabilidade montado na Expoacre, a Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi) pretende chamar atenção da população para a preservação, conservação, educação ambiental e cuidados com o meio ambiente.

A pasta montou uma estrutura para vasta programação, envolvendo a realização de palestras e workshops, também a promoção da educação e conscientização ambiental, com brincadeiras, tapete educativo e trilha escoteira, bem como um escritório do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA), para atendimento ao produtor rural, além de núcleos do Viveiro da Floresta, Biofábrica Clones da Amazônia e um auditório.

“Temos diversas atividades, estamos com os nossos técnicos para atender e passar orientações. O espaço também faz parte de uma integração com a Sete [Secretaria de Turismo], Imac [Instituto de Meio Ambiente do Acre] e IMC [Instituto de Mudanças Climáticas]”, relata a secretária do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias.

No domingo, 30, foi realizada a primeira rodada de atividades no auditório, com a apresentação do Cine Verde, ação conjunta da Educação Ambiental da Semapi e Imac.

O coordenador do setor na Semapi, João Raphael Gomes, falou das atividades: “A gente vai trabalhar durante toda a semana com crianças, adolescentes e adultos que queiram participar. Temos o Cine Verde, um tapete com um jogo ambiental de perguntas e respostas relacionadas a curiosidades sobre o Acre, e também a trilha escoteira, que está mais um ano com a gente”.

Seguindo a programação, foi ministrado um workshop sobre projetos especiais do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), em que foram apresentados aspectos gerais sobre a Lei do Sisa, mercado de carbono, programa de REDD+ Jurisdicional do Acre, com um panorama da experiência e execução do Programa REM, implementado por meio do programa ISA Carbono, do Sisa.

Ainda, foi abordado o trabalho de gestão e o processo de criação e concepção de parques, em palestra da chefe do Núcleo de Gestão do Parque Estadual Chandless, Flávia Dinah Souza.

“Falamos um pouco do arcabouço que antecede o parque e sobre o Seanp, que é o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas. Depois abordamos como está sendo articulado o trabalho de gestão do parque pela Semapi, trouxemos um panorama do retrato da população local, os trabalhos de pesquisa que têm acontecido lá e o turismo sustentável”, contou.

