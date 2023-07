GdA – Em reunião virtual realizada com o ministro-chefe da Presidência da República, Rui Costa, uma equipe do governo do Acre obteve confirmação para avançar em obras estruturantes, com recursos do governo federal, conforme tratado na manhã desta segunda-feira, 31. (…)

Na reunião, o ministro confirmou envio de R$ 910 milhões para recuperação da rodovia.

Ao todo, foi garantido mais de R$ 1,1 bi, pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a rodovia, a implantação da infovia para os municípios distantes do Acre, a terceira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco, a construção da ponte de Rodrigues Alves e a reforma do Pronto-Socorro de Rio Branco.

(…)

-Saímos satisfeitos com a atenção que o ministro Rui Costa tem dado ao Acre. Temos muito a agradecê-lo, principalmente pelos novos investimentos que estão por vir”, afirmou a vice-governadora Mailza.

(…)